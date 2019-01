publié le 15/01/2019 à 16:29

Katelyn Ohashi était promise aux plus belles médailles mondiales, mais de nombreux pépins physiques ont empêché sa carrière de décoller. L'étudiante de 21 ans tient aujourd'hui sa revanche : depuis 48 heures, une prestation époustouflante réalisée lors d'une compétition universitaire en Californie fait le tour du web. La vidéo cumule déjà plus de 2 millions de vues.



D'entrée, elle annonce le niveau. Double salto arrière, quelques pas de danse au rythme des Jackson Five, elle enchaîne défiant la loi de la gravité. Katelyn Ohashi le sait, elle est en train de mettre d'accord tout le monde. Le public, les juges, les entraîneurs. Boostée par ses coéquipières à l'unisson, elle récolte un 10 sur 10 de la part du jury. Outre ses déhanchés cadencés, ses combinaisons sont extrêmement difficiles, comme par exemple cette division en arrière, un saut avec atterrissage en grand écart et récupération.

La jeune prodige avait pourtant bien failli tout arrêter il y a quelques années, après une impressionnante chute à la poutre. Aujourd'hui, elle fait le show et donne une nouvelle image à la discipline. "Elle amène une notion de plaisir", estime Vincent Pateau, directeur technique gymnastique du pôle de Marseille. Un plaisir communicatif, qui a enchanté de nombreux internautes.