publié le 15/01/2019 à 05:21

Le Royaume-Uni va-t-il plonger dans l'inconnu ? Le Parlement vote ce mardi pour valider ou non l'accord sur le Brexit conclu avec Bruxelles. Accord conclu et défendu par Theresa May. Seulement voilà, la question de la frontière Irlande - Irlande du Nord risque de faire capoter le texte si les élus rejettent ce compromis.



Le spectre d'un "No deal", d'un Brexit "hard" se profilera, puisque Londres quittera l'Europe le 29 mars. Le destin de la nation se joue donc sans doute aujourd'hui. La Première ministre britannique Theresa May a d'ailleurs mis en garde les députés lundi contre les conséquences imprévisibles qu'aurait un rejet de l'accord de Brexit qu'elle a conclu avec l'UE, sans exclure complètement un report de la date de divorce.



La chambre des Communes votera mardi soir sur cet accord négocié de haute lutte entre Londres et Bruxelles mais vilipendé tant par les "Brexiters" que par les europhiles.

À écouter également dans ce journal !

Grand débat - Emmanuel Macron donne le coup d'envoi du Grand Débat National. Premier déplacement de son Tour de France des mairies aujourd'hui, à Bourgtheroulde, dans l'Eure. Rencontre prévue dans un gymnase sous haute sécurité.

L'attentat de Strasbourg était bien prémédité. Un mois après l'attaque, les enquêteurs en ont acquis la certitude. Outre une vidéo d'allégeance de Chérif Chekkat à Daech, ils ont découvert de nouveaux éléments qui ne laissent guère de place au doute.