et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/10/2018 à 18:52

L'avocat de Nicolas Sarkozy, Me Thierry Herzog, a annoncé jeudi 25 octobre qu'il allait former un pourvoi en cassation contre la confirmation du renvoi de l'ancien chef de l'État devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Bygmalion. L'ancien président repousse ainsi la possibilité de s'asseoir sur le banc des prévenus. Car la justice va d'abord devoir se prononcer sur la valeur de ce pourvoi. Une tâche qui devrait durer plusieurs mois, voire une bonne année si le recours est examiné.



Les avocats spécialistes de la Cour de cassation estiment que ce pourvoi va nécessairement bousculer le calendrier judiciaire. Selon eux, un procès pourrait avoir lieu à l'horizon 2020. Le pourvoi s'appuie sur une singularité : l'ordonnance de renvoi n'a été signée que par le seul juge Serge Tournaire, car Renaud Van Ruymbeke s'est abstenu. Pour la défense de Nicolas Sarkozy, il s'agit d'un signe de désaccord sur un dossier judiciaire fragile.

À écouter également dans ce journal :

- Chômage : le nombre de chômeurs a de nouveau légèrement augmenté au 3e trimestre (+16.400, +0,4%) pour s'établir à 3,718 millions de personnes en France entière, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère du Travail.

- États-Unis : dix colis suspects et deux nouvelles cibles, l'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président Joe Biden : la liste des personnalités hostiles à Donald Trump visées par des bombes artisanales s'allongeait jeudi 25 octobre, tandis que le président américain accusait les médias d'être en "grande partie" responsables de la "colère" dans la société américaine.



- Tour de France : l'édition 2019 du Tour de France est la plus montagneuse du XXIe siècle, d'après le nombre de cols (30) figurant sur son parcours présenté jeudi à Paris.