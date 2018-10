publié le 25/10/2018 à 15:24

La liste s'allonge de jour en jour. Les découvertes d'enveloppes contenant des engins explosifs et de la poudre se multiplient aux États-Unis. Jeudi 25 octobre, on apprend que l'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président américain Joe Biden ont aussi reçu des colis suspects, à l'instar de nombreuses autres personnalités.



Un employé des TriBeCa Productions, la société de production de De Niro, a signalé à la police le colis suspect, qui était adressé à l'acteur, cette nuit, a indiqué un porte-parole de la police.

Hillary Clinton, Barack Obama, Éric Holder, ancien ministre de la Justice d’Obama, John Brennan, l’ancien directeur de la CIA, le milliardaire Georges Soros, l'élue au Congrès Debbie Wasserman Schultz, la députée californienne Maxine Waters, la chaîne de télévision CNN... Tous ont reçu ce paquet avec des objets menaçants à l'intérieur, certains étiquetés d'un autocollant parodique du logo de Daesh.

Tous sont des cibles régulières des discours de Donald Trump, qui a d'ailleurs réagi en accusant les médias d'être en "grande partie" responsables de la "colère" dans la société américaine.

Une "volonté de terroriser"

Une chasse à l'homme massive est engagée, ainsi qu'une course contre le temps. Les enquêteurs du FBI ont relevé autant d'indices qu'ils le peuvent sur les paquets piégés retrouvés. Les enveloppes contiennent toutes la même chose : une batterie, une bombe artisanale, et ils sont en train d'analyser la poudre pour confirmer qu'il s'agit bien d'explosifs.



En quelques heures, plus tôt dans la journée, six alertes au colis suspect se sont succédé, de New York à la Floride en passant par Washington, sans compter une fausse alerte en Californie, créant un climat de psychose.





Aucune victime n'a été signalée mais les polices locales et fédérales ont été placées en état d'alerte. Le maire et le gouverneur de New York ont dénoncé une "volonté de terroriser".



Dans quelques semaines à peine, les États-Unis ont un rendez-vous électoral primordial, appelé les midterms, l'équivalent des législatives en France. Ces attaques ciblées prouvent les tensions politiques qui secouent la société américaine.