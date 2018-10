publié le 25/10/2018 à 12:08

Les chiffres du chômage sont tombés. Le nombre de chômeurs a de nouveau légèrement augmenté au troisième trimestre. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 0,5 % (+16 300 demandeurs) ce trimestre et recule de 1,2 % sur un an.



D’après le site Service-public.fr, la catégorie A correspond aux personnes qui n'ont exercé aucune activité. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité, en catégories A, B, C a augmenté de 0,4 % sur ce trimestre (+21 700) et de 0,6 % sur un an.



Les régions les plus touchées par la hausse sont le Centre-Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté pour les demandeurs d'emplois de catégorie A.

