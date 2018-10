Les SMS de Benalla ont-ils pu être effacés à distance lors de sa garde à vue ?

publié le 25/10/2018 à 16:15

La scène est digne des meilleures séries d'espionnage. Lors de son dernier interrogatoire face aux juges chargés de l'enquête sur les violences du 1er mai à Paris, le 5 octobre dernier, Alexandre Benalla a raconté que durant sa garde à vue entre le 20 et le 22 juillet, des SMS se sont effacés sous ses yeux alors qu'il consultait son téléphone professionnel avec des policiers. L'anecdote est rapportée par Le Monde qui s'est procuré le compte-rendu d'audition et en a publié les grandes lignes le 24 octobre.



"On a pu constater que des SMS disparaissaient au fur et à mesure, assure l'ancien proche du président Macron. "La date apparaissant sur le téléphone a même changé, il était noté 1970", écrit le quotidien du soir, qui s'interroge : "S'agissait-il d'une prise de contrôle depuis le Palais ?".

Techniquement, une prise de contrôle à distance du smartphone est possible, explique Raphaël Brun, expert en cybersécurité chez Wavestone, au micro de RTL. "Si son téléphone est un téléphone professionnel, on a peut-être installé en amont ce qu’on appelle un MDM (mobile device management), un outil utilisé en entreprise pour garantir le niveau de sécurité du téléphone. Au travers de ce MDM, on peut accéder à ce téléphone à distance. On a les droits d’administrateur dessus et on peut tout faire, dont effacer des messages".

Selon Le Monde, Alexandre Benalla a également renvoyé vers la présidence lorsque les magistrats lui ont demandé le code d'accès à certaines fonctions d'administration. "S'il y a des codes qui ne fonctionnent plus, il faut s'adresser à l'Élysée, ils ont dû changer les codes à distance". La présidence de la République n'a pas souhaité réagir à ces allégations.