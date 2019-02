publié le 01/02/2019 à 13:34

La France insoumise refait le coup des hologrammes pour les européennes. Quatre camions, les "Holovans", vont sillonner la France pour y diffuser des hologrammes enregistrés de leurs candidats.



Les militants en chair et en os déclineront alors le programme. L'image sera pré-enregistrée, et non en direct comme ce fut le cas pour l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon durant des meetings de sa campagne présidentielle, et diffusée à destination de groupes de dizaines de personnes.

Les enregistrements seront renouvelés au moins tous les mois, en fonction de l'actualité de la campagne. La cible : les communes de 3.500 à 25.000 habitants, un appel du pied assumé aux "gilets jaunes".

Les "Holovans" prendront la route du 6 février au 24 mai pour 471 étapes dans toute la France jusqu'aux européennes, à raison de huit étapes par semaine.

À écouter également dans ce journal :

Fugue amoureuse inquiétante - Une adolescente de 14 ans qui habite à Marseille avait disparu depuis le 7 janvier. Elle a été retrouvée 1.000 km plus loin, dans le Nord, chez un homme d'une trentaine d'années. La jeune fille s'était laissée séduire par cet adulte sur les réseaux sociaux.



De la viande avariée polonaise retrouvée en France - Près de 800 kg ont été importés par neuf entreprises du secteur agroalimentaire. C'est le ministre de l'Agriculture, lui-même, Didier Guillaume qui l'a annoncé vendredi 1er février.



Disparition - C'est l'heure des adieux à Michel Legrand. Les obsèques du compositeur ont eu lieu vendredi 1er février à Paris. Brigitte Macron a tenu à s'y rendre ainsi que le ministre de la Culture. Une cérémonie plutôt intime.