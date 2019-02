publié le 01/02/2019 à 13:05

Cela faisait 24 jours sans nouvelles. Caly, 14 ans, a finalement été retrouvée dans le grenier du domicile d'un homme de 29 ans, mercredi 30 janvier. Disparue le 7 janvier dernier à Marseille, la jeune fille a été retrouvée à plus de 1.000 km de là, dans les Hauts-de-France, à Eecke (Nord).



L'adolescente était en contact avec cet homme par internet. L'homme n'a pas nié connaître la jeune fille mais a d'abord déclaré aux forces de l'ordre qu'elle ne se trouvait pas chez lui. Malgré ces affirmations, des fouilles minutieuses ont été entreprises par les gendarmes qui ont fini par la trouver cachée dans les combles de la maison.

Caly a été repérée via internet par ce Nordiste qui n'en n'était pas à son coup d'essai. Ils ont d'abord parlé de jeux vidéo sur un forum de discussions avant que la liaison ne devienne plus sérieuse. Jonathan, un marginal sans emploi, est ensuite descendu à Marseille pour rencontrer l'adolescente en décembre dernier. Ils louent un studio où ils ont leurs premiers rapports sexuels. En conflit avec sa mère, Caly décide de partir avec son amant dans le Nord, où ils s'installent dans cette maison des Flandres, dans laquelle elle sera retrouvée.

L'homme déjà arrêté pour une affaire similaire

La jeune fille, fragile, déclare qu'elle se sentait perdue et qu'elle a trouvé un réconfort dans les bras de cet homme. Elle n'aurait pas subi de violences mais Jonathan l'a clairement "harponnée" via les réseaux sociaux, selon les mots du procureur de Dunkerque.



Il a été placé en garde à vue et devrait être poursuivi pour soustraction et atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Il avait déjà été arrêté pour une affaire similaire avec une adolescente du Loir-et-Cher.



Sans aucun signe de vie depuis tout ce temps, la mère de Caly a finalement pu retrouver son enfant. Des examens médicaux et psychologiques devront établir si la jeune fille a été maltraitée.