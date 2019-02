publié le 01/02/2019 à 12:31

Le Conseil d'État refuse de suspendre l'utilisation des lanceurs de balle de défense (LBD). Une décision accueillie "tristement" par Jérôme Rodrigues, "gilet jaune" blessé à l’œil place de la Bastille, samedi 26 janvier.



"Certaines personnes sont irresponsables quant à leurs décisions. Je suis quand même le 20e œil qui tombe aujourd’hui et j'ai la sensation d'avoir été délibérément visé. Ça me fait d'autant plus mal, c'est regrettable que les gens n'aient même pas cette présence d'esprit humaine que l'on utilise des armes de guerre aujourd'hui contre un peuple qui ne fait que revendiquer un morceau de pain et qu'on reçoit à coup de 'flash-ball".

"Ça fait mal au peuple, on est des gueules cassées aujourd'hui. On va être invalide. En Italie, en Allemagne, en Angleterre, on disperse les gens avec un canon à eau et nous on nous disperse à coup de flingue. C'est hyper dangereux".