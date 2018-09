et AFP

Édouard Philippe a annoncé jeudi 20 septembre que 300.000 retraités n'auront pas à payer la hausse de la CSG "dans les années à venir". Un geste fiscal que Benjamin Griveaux refuse de voir comme "un cadeau".



"Nous ne sommes pas des Pères Noël, et je crois que les Français, ils ne sont pas idiots, ils ont arrêté de croire au Père Noël il y a bien longtemps", a déclaré le porte-parole du gouvernement sur LCI.



Au total, une vingtaine d'impôts et de micro-taxes sont amenés à disparaître dans le cadre du budget 2019. "Une simple remise à plat" pour Benjamin Griveaux, qui assure que le gouvernement "ne change pas de cap".

"Il y a des taxes dont parfois même le sens échappait sans doute à ceux qui les avaient créées (...). Si ça permet à certains des secteurs de s'alléger de ce montant fiscal pour investir dans l'appareil productif, c'est une excellente nouvelle", a-t-il ajouté.

