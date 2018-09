et Alain Duhamel

Plan pauvreté, plan santé... En quatre jours, Emmanuel Macron et le gouvernement ont présenté deux séries de réformes prépondérantes pour le quinquennat. Jeudi 20 septembre, le Premier ministre a annoncé un geste pour les retraités : une partie d'entre eux ne seront pas concernés par la hausse de la CSG. Mais peut-on parler de virage social ?



Pour répondre à cette question, Yves Calvi accueille, ce vendredi 21 septembre, Nicolas Domenach et Alain Duhamel, deux journalistes politiques de RTL.

Pour Nicolas Domenach, ces plans du gouvernement représentent une bonne initiative, au moins dans le sens où ils accentuent une politique sociale jusqu'ici "inexistante". Mais pour le spécialiste, la stratégie de communication du président Emmanuel Macron a "renvoyé un trouble", à cause "des déclarations intempestives" qu'a fait le président en s'en prenant aux "petits".

De son côté, Alain Duhamel est moins négatif sur ce qui a été fait par le gouvernement. Il rappelle qu'après un an de mandat, seules des réformes de type économique et libéral ont été entreprises mais les résultats sont "déjà là", notamment pour la réforme de l'apprentissage. Selon lui, depuis quelques semaines, un vrai virage social a été opéré par le gouvernement. Et "ce sont de vraies réformes" qui correspondent à "une vraie philosophie".