publié le 21/09/2018 à 11:29

Ils veulent interdire les concerts du rappeur Médine au Bataclan. Deux avocats, Bernard Benaïem et Caroline Wassermann, qui défendent une dizaine de familles de victimes du 13 novembre, vont saisir le tribunal administratif en référé pour demander l’interdiction des deux spectacles du chanteur prévus dans un mois dans la salle de concert parisienne, endeuillée par les attentats.



Cette annonce intervient alors qu’un autre avocat de familles de victimes du 13 novembre a demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour les propos de Médine, incitant selon lui à la haine, à la discrimination et à la violence. Il a saisi en ce sens le Procureur de la République de Paris.

Deux actions en justice qui interviennent alors que le rappeur doit se produire au Bataclan les 19 et 20 octobre prochains, trois ans presque jour pour jour après les attentats du 13 Novembre, qui ont fait 90 morts dans la salle de concert. Les dates affichent d'ores et déjà complets.

En cause, un album intitulé "Jihad"

Ces concerts déplaisent à certaines familles de victimes des attentats, selon lesquelles les textes très ambigus du rappeur, qui évoquent l'islamisme, le djihad ou encore la condamnation de la laïcité, seraient une offense à la mémoire des victimes. En cause, les paroles "crucifions les laïcards comme à Golgotha" d'une chanson de 2015 ainsi qu'un album de 2005, intitulé Jihad et que beaucoup jugent irrespectueux au vu de l'histoire douloureuse du Bataclan. L'indignation est partagée par des élus de droite et d'extrême droite.



Interpellé à l'Assemblée nationale cet été sur le sujet, le Premier ministre Édouard Philippe a invoqué le respect "scrupuleux de "la loi" et de la "liberté d'expression" pour expliquer l'absence d'intervention du gouvernement dans ce dossier. De son côté, le Ministre de l'Intérieur Gérard Collomb n'a pas exclu d'interdire les concerts de Médine au Bataclan s'il y a un risque de trouble à l'ordre public, "dans les limites de la loi".