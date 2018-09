publié le 20/09/2018 à 08:00

Les familles des possibles victimes de Nordahl Lelandais se réunissent ce jeudi 20 septembre à Lyon. En effet, de nombreux cas de disparitions restent non-élucidés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et les proches des disparus se demandent si Nordahl Lelandais n'est pas impliqué.



Afin de tenter de déterminer s'il peut être à l'origine d'autres disparitions, la gendarmerie a créé une cellule spéciale appelée "cellule Ariane". Malgré tout, l'instruction ne va pas assez vite pour les familles de disparus qui se sentent abandonnées.

"On se sent complètement exclus parce qu'on ne sait pas où ça en est", assure Dalila Boutvillain. Son frère Malik Boutvillain a disparu le 6 mai 2012 à Échirolles près de Grenoble. "On ne sait pas les avancées dans les dossiers. On n'a même pas une info qui pourrait nous dire 'telle porte a été fermée, telle porte a été entrouverte'", déplore la sœur de Malik.

On ne sait rien du tout Dalila, sœur de Malik, disparu en 2012.





Dalila en appelle à la justice. "On leur demande, pas de nous faire participer, mais au moins de temps en temps de nous faire un petit point. Pas de nous dévoiler le fond des enquêtes bien sûr, mais au moins nous faire un petit point de temps en temps", insiste-t-elle.



Aujourd'hui, la jeune femme ne sait pas du tout si le dossier de son frère Malik est actuellement étudié. "On ne sait rien du tout. Le fait d'être exclu fait encore plus mal. L'attente c'est toujours pareil, elle est interminable. C'est tous les tous les jours que ça ronge un petit plus", confie avec douleur Dalila.

Badra et Dalila Boutvillain, la mère et la soeur de Malik Boutvillain, disparu le 6 mai 2012 Crédit : Serge Pueyo