22/02/2019

C'est une petite phrase qui ne passe pas. Jeudi 21 février, Emmanuel Macron a critiqué l'attitude des partenaires sociaux après l'échec des négociations sur l'Assurance chômage. "On est dans un drôle de système ! Chaque jour dans le pays, on dit 'corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire'. Et quand on donne la main, on dit 'mon bon monsieur, c'est dur, reprenez-la'".



Une sortie qui a vivement fait réagir. Invité de RTL, le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier a déploré "une phrase inutile dont le Président aurait pu et dû se passer". "Je pense qu'il a dû oublier, ou alors il ne sait pas que la liberté de négocier sans ingérence de l'État est un des principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail, dont on va célébrer cette année le centenaire".

Revenant sur les propos du chef de l'État, Yves Veyrier a assuré "il ne nous a pas donné la main, il ne nous a pas laissé faire, c'est le contraire", regrettant que les dés étaient pipés dès le départ.

"Il nous a imposé un cadrage, voulant nous dire 'faites un bonus-malus' mais en contrepartie, 1 milliard, 1,3 milliard d'euros d'économies supplémentaires sur le dos des chômeurs et des demandeurs d'emploi. Et dans le même temps, alors que la négociation s'était engagée il intervient publiquement à plusieurs reprises, ce qui a été le bon prétexte pour les employeurs pour ne surtout pas entrer véritablement dans la négociation", a-t-il dénoncé.

