publié le 22/02/2019

Non, le hard discount n'est pas le moins cher. C’est ce qui ressort de l'Observatoire des Prix de l'association Familles rurales, que le Parisien a pu lire en exclusivité. Tout magasins confondus, les produits premier prix affichent une hausse moyenne de 7% en 2018. Mais l'inflation est encore plus prononcée chez les hard discounters.





Dans les hypermarchés, le prix moyen du panier de base se chiffre à 98,10 €, contre 100€ dans les supermarchés. Chez les hard discounters, on atteint 116€ soit une hausse de 13,4¿%. Les supermarchés et les hypermarchés proposent désormais des rayons entiers de premiers prix, et des produits en vrac. Si les Français aiment les petits prix, ils sont aussi attachés à la qualité, alors les discounters ont entamé une montée en gamme et donc une hausse des prix.

Concernant les produits "premiers prix", les prix les plus bas ne se trouveraient donc plus chez Lidl, Aldi ou Netto, comme ils le promettent, mais plutôt en hyper et supermarché, comme Leclerc ou Carrefour.



