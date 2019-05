publié le 01/05/2019 à 13:06

Des forces de l'ordre sont postées un peu partout dans la capitale et des blindés de la gendarmerie Place de l'Etoile. Le défilé syndical doit partir à 14h30 de la Gare Montparnasse, direction Place d'Italie. Plus de 7.000 forces de l'ordre sont mobilisées pour assurer la sécurité.



Des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux à transformer Paris en "capitale de l'émeute" et à un 1er mai "noir et jaune". Avant le défilé, les gens convergent en masse au pied de la Tour Montparnasse, dont de nombreux "gilets jaunes". "S'il faut retourner Paris, s'il faut tout déglinguer, s'il faut tout casser, (...) on ira jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'(Emmanuel Macron) démissionne", assure cette quinquagénaire.

"Malgré tout, on finit par adopter la violence, parce qu'ils nous font de la violence, que ce soit sociale ou autre", affirme une autre manifestante. "Il nous prend pour des quiches", s'emporte-t-elle. Mais il n'y a pas que "gilets jaunes" qui se préparent à défiler, il y a aussi des gens vêtus de noir, équipés de casque, de foulard et de lunettes.

Les syndicats craignent que leur revendications ne soient pas audibles au milieu des violences. "Attention de ne pas dénaturer le sens de cette journée", a dit Philippe Martinez de la CGT. "C'est une journée de mobilisation et elle revêt toute son importance après les annonces d'Emmanuel Macron qui a dit 'Je vous ai compris, je ne change rien'".

