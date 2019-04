publié le 30/04/2019 à 15:52

Le "fantôme" serait une personne bien vivante. Une jeune employée de l'hôpital de Dax (Landes) a été mise en examen mi-avril, soupçonnée d'avoir déplacé des objets et des patients en pleine nuit et ainsi terrorisé le personnel soignant, rapporte France Bleu Gascogne.



Ces faits étranges se sont produits en février, au service gériatrique de l'hôpital du Lanot. Pendant plusieurs semaines, des objets changeaient de place, des fenêtres s'ouvraient toutes seules en pleine nuit et des poches d'urine se retrouvaient déversées à terre. Parfois, des patients étaient victimes de ces actes. Certains étaient placés dans des positions incongrues et le drap d'une femme tétraplégique avait été enlevé une nuit, alors qu'elle ne pouvait l'avoir fait seule.

Ces phénomènes inexpliqués avaient rapidement fait l'objet de toutes les conversations dans l’établissement et inquiété le personnel hospitalier.

Le commissariat de Dax avait ouvert une enquête. Grâce à un système de vidéosurveillance et l'étude des plannings du personnel, les policiers sont remontés jusqu'à une employée de l'hôpital, âgée d'environ 30 ans. La jeune femme, qui nie les faits, a été mise en examen pour violences volontaires sur personnes vulnérables. Elle a été placée sous contrôle judiciaire.