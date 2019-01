Les actualités à 6h - Emmanuel Macron fait un retour prudent sur le terrain

avec Vincent Derosier et Camille Schmitt

publié le 09/01/2019 à 06:36

Le chef de l'État est de retour sur le terrain, et même un terrain de sport ce mercredi 9 janvier dans l’après-midi. Il doit inaugurer de la Maison du Handball à Créteil. Une première depuis plusieurs semaines.



Depuis un mois, Emmanuel Macron préférait écouter ses proches, qui lui conseillent de laisser passer l’orage. Sa dernière apparition remonte à début décembre, lors d’une visite à l’improviste au Puy-en-Velay. Il avait été hué et insulté par des "gilets jaunes". D’après un ministre, c’est ce jour-là que le Président aurait mesuré la haine contre lui d’une partie de la population.

Si le climat n’est pas apaisé, le chef de l’État renoue avec le terrain. Un déplacement qui a tout de même lieu dans un endroit clos. Avec les handballers, le Président s’assure qu’il n’y ait pas de de cris ni d’interpellations par des “gilets jaunes”.

Ce premier retour est donc prudent. Emmanuel Macron devra ensuite se rendre dans l’Eure mardi 15 janvier, pour le coup d’envoi du grand débat national.

