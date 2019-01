publié le 08/01/2019 à 17:15

La taxe d'habitation sera-t-elle supprimée pour tout le monde comme prévu depuis un an ou pas ? Dimanche 6 janvier, Bruno Le Maire a évoqué le maintien de cette taxe pour les foyers les plus aisés. Ce mardi 8 janvier, le même Bruno Le Maire affirme qu'il faut aller au bout de cette suppression.



S'agit-il d'un nouveau couac ? Oui. En politique, des propos contradictoires à 48 heures d'intervalle. C'est un couac. D'ailleurs, Emmanuel Macron a moyennement apprécié cette sortie de Bruno Le Maire. L'Élysée a tout de suite demandé au ministère de l'Économie de rectifier le tir. La position officielle aujourd’hui, c'est donc qu'Édouard Philippe et le président de la République sont en parfait accord et favorables a la suppression totale de la taxe d'habitation.

On est revenu au point de départ. Bruno Le Maire, on tente de justifier ces hésitations. "Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de nuances, explique un de ces proches. On a essayé d'en faire, mais ça ne marche pas."

La nuance, c'est que Bruno Le Maire est favorable lui aussi à la suppression à 100%. Mais qu'il est d'accord pour en discuter, lors du grand débat, puisqu'il y a, une partie sur la fiscalité. "Ce qui peut faire débat, confie à RTL un conseiller, c'est la suppression totale de la taxe d'habitation pour les personnes qui payent plusieurs dizaines de milliers d'euros".