"C'est la seule solution". En direct depuis la Maison Blanche, Donald Trump a une nouvelle fois réclamé les 5,7 milliards d'euros nécessaires à la construction d'une "barrière en acier" à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Un terme préféré "au mur en béton", "à la demande des démocrates", a expliqué le chef d'État.



Il a ainsi appelé les démocrates à "accepter ce financement". "C'est du bon sens", a-t-il ajouté. Ce blocage est à l'origine depuis plus de deux semaines d'une paralysie partielle des administrations fédérales (le "shutdown", ndlr).



Lors de son allocution qui a duré dizaine de minutes, le Président américain a d'abord dénoncé la "crise humanitaire et sécuritaire grandissante" à la frontière entre les deux pays. "Il faut agir maintenant", a martelé Donald Trump, assurant que "les femmes et les enfants étaient les premières victimes d'un système qui ne marche pas".

Le chef de l'État américain a ensuite listé plusieurs exemples d'Américains tués par des migrants. "Quelle quantité de sang américain devra encore couler avec que le Congrès ne fasse son boulot ?", a-t-il demandé.



"La seule solution, c'est que les démocrates acceptent de voter le financement pour la défense de notre frontière. Et cette situation pourrait être résolue au terme d'une réunion de 45 minutes", a poursuivi Donald Trump, qui a invité des représentants du Congrès à la Maison Blanche ce mercredi 9 janvier.

Les négociations au point mort

Mais les espoirs de mettre fin à ce "shutdown" ont vite été douchés quelques minutes plus tard, lors de la pris de parole des démocrates, représentés par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants et Chuck Schumer, le chef de file des démocrates au Sénat. "Le président a choisi la peur", a commencé Nancy Pelosi. Elle a ensuite accusé Donald Trump de prendre les Américains "en otages" avec le "shutdown", avec pour seul objectif selon elle d'obtenir le financement de cette barrière entre les États-Unis et le Mexique.