publié le 17/12/2018 à 08:25

Le jour de gloire est arrivé pour les handballeuses françaises. Déjà championnes du monde, les voilà désormais championnes d'Europe pour la première fois de leur histoire. Elles ont remporté la finale dimanche soir contre la Russie, 24 à 21, une revanche deux ans après la défaite aux JO face à ces mêmes Russes.





"C'est énorme ! Tout le monde nous attendait au tournant. Tout le monde pensait que jouer en France, cela pouvait être difficile. On a été sereines, stables dans nos performances. Je suis heureuse de pouvoir apporter le sourire sur les visages des Français." a déclaré la gardienne de but Amandine Leynaud au micro RTL de Nicolas Georgereau.

Avec ce nouveau titre, le quatrième en 2 ans, les Françaises se qualifient automatiquement pour les prochains Jeux Olympiques, à Tokyo en 2020. Elles espèrent bien réaliser le grand Chelem et y décrocher l'Or.

À écouter également dans ce journal

- Les fonctionnaires redoutent d'être les grands oubliés de la crise des "gilets jaunes". Ce lundi matin sur RTL, la secrétaire générale de la FSU demande à ce que les fonctionnaires aient eux aussi droit aux primes annoncées par Emmanuel Macron. "Il y a un sentiment d'injustice. Ce que nous craignons, c'est que ces mesures soient financées en partie par la fonction publique" a déclaré Bernadette Groizon secrétaire générale de la FSU. Des mesures qui seront détaillées mercredi en conseil des ministres.



- Alors qu'on a appris dimanche le décès d'une 5ème victime à Strasbourg, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville. "J'aimerais que les méchants deviennent gentils et que les gentils restent gentils. Vive l'amour, vive la liberté" a dit cette petite fille longuement applaudie par la foule au pied du gigantesque sapin de la place Kleber. Dans le même temps, l'enquête se poursuit. Les membres de la famille de Chérif Chekatt ont toutefois été relâchés, son père, sa mère, ainsi que deux de ses frères.



- Trois mois après avoir annoncé qu'elle souffrait d'un cancer de la gorge et annulé plusieurs de ses concerts, Véronique Sanson a pris la parole dans un grand entretien accordé à Marc Olivier Fogiel. Elle promet qu'elle sera de retour sur scène pour ses 70 ans le 24 avril prochain et évoque bien sûr, son combat contre la maladie.



- Le tirage au sort pour les 8èmes de finale de la ligue des champions sera ce lundi à la mi journée. Deux clubs français sont qualifiés : le PSG et l'OL.