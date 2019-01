publié le 08/01/2019 à 22:08

Après la cagnotte pour le "boxeur de gendarmes", voici celle pour les forces de l'ordre. Lancée ce mardi 8 janvier par Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la cagnotte a dépassé les 100.000 euros de dons en quelques heures seulement.



L'ex-secrétaire d'État aux Affaires étrangères a notamment voulu répondre au "caractère absolument amoral" de la cagnotte lancée en faveur de Christophe Dettinger, finalement fermée par Leetchi. "Quand on s'attaque à un policier, à un gendarme ou à un sapeur-pompier, c'est en réalité à la France que l'on s'attaque", a-t-il écrit pour présenter son action.

C'est pourquoi Renaud Muselier veut soutenir les 1.050 policiers, gendarmes et pompiers blessés depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". "Celles et ceux qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre et faire respecter l'ordre républicain en France font face à un déferlement de violence et de haine absolument intolérable", a-t-il ajouté.

La somme récoltée sera reversée à l'amicale de la police nationale, une "association d'entraide" qui oeuvre pour les gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers et pourra la répartir entre les forces de l'ordre blessés, a précisé un porte-parole de l'élu régional.

