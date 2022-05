Présente à Hénin-Beaumont ce dimanche 8 mai pour assister aux commémorations du 8 mai 1945, Marine Le Pen en a profité pour lancer sa campagne pour les législatives. Dans cette commune de la 11e circonscription du Pas-de-Calais où elle se présente à sa réélection, la candidate RN n'a pas manqué d'attaquer le chef de file de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon.

"La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant à Emmanuel Macron, on va peut-être arrêter, maintenant. Cela a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. Il joue les fous du roi et surjoue l'insolence à l’égard du président, mais la réalité, c’est qu'il a fait élire Emmanuel Macron". Elle considère que son appel à ne pas voter pour le RN lors du second tour de l'élection présidentielle "le discrédite absolument".

Elle s'est dans le même temps moquée de Mélenchon et de sa volonté de devenir le chef de file du rassemblement de la gauche : "Pour pouvoir gagner une législative, il faudrait qu'il accepte de se présenter, déjà. Ce serait un bon début", a-t-elle ironisé.

Les élections législatives en ligne de mire

Lors de son apparition à Hénin-Beaumont, elle a aussi rappelé que des candidats RN se présenteront "absolument partout" aux élections législatives. Le but étant d'entrer "en force à l’Assemblée nationale" pour contrer "la politique sociale qu'Emmanuel Macron veut mettre en œuvre".

"Nous lutterons également contre le laxisme, celui que nous avons vu à l'œuvre depuis 5 ans en matière d'insécurité, d'immigration, qui est un des points ou l’alliance entre Mélenchon et Macron est peut-être la plus dangereuse". Dans sa circonscription, elle aura face à elle la candidate investie par la NUPES Marine Tondelier, l'ancienne porte-parole du candidat écologiste Yannick Jadot.

