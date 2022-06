Législatives 2022 : les 5 principaux enjeux du second tour

Dimanche 19 juin, à l'annonce des résultats des législatives 2022, la première chose qu'on va regarder c'est de savoir si Emmanuel Macron a une majorité absolue... ou pas. Elle va donner la tendance du quinquennat. Au-dessus des 289 députés, la macronie ne s'assure pas un long fleuve tranquille mais elle aura sauvé l'essentiel. Même s'il faudra miser sur une loyauté sans faille et durable d'Édouard Philippe et François Bayrou. Les marcheurs n'osant plus trop rêver d'avoir la majorité absolue à eux seuls.

Sous les 289 députés en revanche, une majorité relative, des turbulences sont à prévoir. Un dirigeant LR trouve cela "marrant" car Emmanuel Macron aura besoin de la droite, histoire de se l'éviter, la majorité va attiser à fond jusqu'à ce soir "la peur du rouge" pour essayer d'arracher les précieux 289 députés.



La gauche va multiplier par trois ses députés ?

La Nupes veut aussi débarquer en force à l'Assemblée nationale. Les députés de gauche ne sont qu'une soixantaine aujourd'hui. une multiplication des effectifs par trois semble à portée de main. "Ça serait énormissime, un miracle intergalactique", s'emballe un socialiste. "La Nupes a gagné le premier tour, concède un proche du Président, mais Mélenchon a déjà perdu le second." L'hypothèse de voir l'insoumis à Matignon n'est pas franchement crédible.

La gauche pousse les feux pour inciter les jeunes à se rendre aux urnes. Quitte à les engueuler sur le thème : "bougez vous ou ne venez pas pleurer après". Jean-Luc Mélenchon appelle aussi les électeurs du RN à voter "utile", en clair à voter Nupes, pour "faire le ménage".

Le RN va-t-il décrocher un groupe ?

Il faut 15 députés pour former un groupe à l'Assemblée nationale. Ce serait une première depuis 1986, et même une première tout court car, à l'époque, l'élection des députés se faisait à la proportionnelle. Un groupe, c'est crucial pour Marine Le Pen. Il permettrait plus de moyens et plus de temps de parole à l'Assemblée nationale.

Des ministres en sursis

3 ministres sur 15 sont en ballotage défavorable. En cas de défaite, ils quitteront le gouvernement. Amélie de Montchalin a 7 points de retard en Essonne sur l'ancien député PS Jérôme Guedj. Elle est numéro 6 du gouvernement, en charge de la transition écologique. Un de ses collègues le dit sans détour : "Macron a pris un risque en la nommant à ce gros poste, si elle perd c'est la merde."

Gabriel Attal va venir lui prêter main forte ce vendredi sur le terrain. Autres ministres en ballotage défavorable : Clément Beaune et Stanislas Guerini à Paris. Tous deux arrivés plus de 5 points derrière les candidates de la Nupes.

D'autres personnalité de la majorité en danger

Ce n'est pas encore gagné pour les patrons des groupes à l'Assemblée. Le chef de file des marcheurs Christophe Castaner est arrivé dimanche avec un point d'avance sur le candidat insoumis dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le risque pour lui : servir de défouloir aux électeurs RN, 23% au premier tour.



Son homologue du groupe Modem, Patrick Mignola, est en péril en Savoie : 8 points de retard sur la Nupes. Puis Pierre-Yves Bournazel, proche d'Édouard Philippe, qui était pressenti pour prendre la tête du groupe Horizons, est en mauvaise posture face à Aymeric Caron à Paris. L'ancien journaliste a fait 45% au premier tour.

