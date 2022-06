Législatives 2022 : comment le président de l'Assemblée est-il choisi et quel est son rôle ?

Mardi 28 juin aura lieu la première séance publique au sein de l'hémicycle. La XVIe législature s'ouvrira par le député le plus âgé, qui sera assisté par les six plus jeunes élus. Normalement, c'est le Bureau de l'Assemblée qui préside et assiste le président. Mais en attendant qu'il soit connu, c'est par l'âge qu'on nomme ceux qui le remplacent.

Lors de cette première séance, l'élection du président de l'Assemblée nationale se tiendra au scrutin secret à la tribune. Chaque député déposera dans l'urne le nom de leur choix, et celui qui obtient la majorité absolue sera élu président de l'Assemblée. S'il n'y a pas de majorité absolue, ni au premier, ni au second tour, la majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu, précise le site de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée restera en place pendant cinq ans.

Qui pour présider l'Assemblée ?

Richard Ferrand, le précédent président de l'Assemblée, espérait rempiler... jusqu'à sa défaite au second tour des législatives. Toutefois, même si le parti d'Emmanuel Macron n'a pas obtenu de majorité absolue, il y a de fortes chances que ce soit un député macroniste qui remporte ce poste de député, puisqu'Ensemble! a obtenu davantage de sièges que les autres partis.

Plusieurs noms reviennent pour présider la majorité : les ministres Olivier Véran, Yaël Braun-Pivet, Marc Fesneau ou encore les députés Roland Lescure et Barbara Pompili. Le portrait idéal serait "un homme - ou une femme - de consensus, d'expérience et qui aime négocier", décrit un cadre de la majorité à RTL.

Les pouvoirs du président de l'Assemblée

Le président de l'Assemblée conduit les débats au sein de l'Assemblée, en déterminant l'ordre des orateurs et en donnant la parole aux députés. C'est lui qui ouvre, lève et décide de suspendre les séances dans l'hémicycle. Il peut aussi, avant la séance, rejeter les amendements irrecevables. Le président de l'Assemblée décide aussi de l'ordre du jour avec les autres présidents de groupe.

Le président de l'Assemblée dispose par ailleurs d'un "commandement militaire chargé, sous ses ordres, de veiller à la sécurité du Palais Bourbon et des locaux parlementaires", indique le Palais Bourbon. Enfin, si Emmanuel Macron veut dissoudre l'Assemblée, il devra obligatoirement consulter le président de l'Assemblée avant d'entamer la dissolution.

