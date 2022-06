C'est jour de chassé-croisé au Palais Bourbon entre les députés qui arrivent et ceux qui s'en vont. Ambiance rentrée des classes ce lundi matin 20 juin devant l'Assemblée nationale, avec des sourires, des étoiles dans les yeux et surtout un mot qui revient sur toutes les lèvres : "Émotion".

"C'est un grand plaisir d'être accueillie par celles et ceux qui sont déjà députés et qui vont nous montrer le fonctionnement de l'Assemblée, et puis, une fois la victoire passée, on est déjà au travail" explique Violette Spillebout, député LaREM à Lille.

Ce lundi matin, seule une poignée d'élus étaient présents avec de nombreux journalistes et photographes. Le cérémonial est bien rôdé : chaque nouveau député récupère une mallette contenant un règlement de l'Assemblée, une cocarde et surtout l'écharpe tricolore. L'accueil des nouveaux venus va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine.

À écouter également dans ce journal

Législatives - La coalition présidentielle échoue à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le RN réalise un score historique avec 89 députés.

Législatives - La Nupes, qui possède 131 députés, annonce qu'elle va déposer une motion de censure contre le gouvernement le 5 juillet prochain.



Météo - Météo France a placé 32 départements en vigilance orange pour des risques d'orages ou de menace de canicule.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info