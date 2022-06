La députée Nupes Mathilde Panot, a été réélue largement dans la 10e circonscription du Val-de-Marne ce dimanche, avec plus de 67% des voix. Invitée de RTL, elle salue le succès de la coalition de la gauche. "Avoir plus de 150 députés dans cet hémicycle, ça concrétise cette nouvelle union populaire écologique et sociale. Surtout, ce qui est un succès, c'est de n'avoir pas laissé Emmanuel Macron avec les mains libres pour mener à bien sa politique de maltraitance sociale et écologique", dit-elle.

"Nous sommes dans une crise politique où Emmanuel Macron va devoir remballer ses pires projets, la retraite à 65 ans. C'est à Emmanuel Macron d'être un peu raisonnable. Vous avez pendant 5 ans, un président de la République qui a décidé de gouverner tout seul. Maintenant, il a un Parlement qui ne sera pas composé que de Playmobil. Il va devoir faire avec", dit-elle.



La députée évoque "la possibilité" de déposer une motion de censure contre la Première ministre Élisabeth Borne. "Il faut qu'on en discute avec les différents partenaires de la Nupes. Ce qui est sûr c'est qu'Élisabeth Borne est disqualifiée. J’espère bien que nous arriverons à la faire partir", dit-elle.

