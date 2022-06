Législatives 2022 : comment le RN a-t-il pu gagner autant de sièges ?

L'un des faits majeurs de la soirée du second tour des législatives est la percée historique du Rassemblement national, qui envoie donc 89 députés au Palais Bourbon. C'est du jamais vu. "Surtout, c'est du jamais vu dans un scrutin en majorité et non pas un scrutin proportionnel. Dans la plupart des cas de figure, ce sont des duels qui ont permis aux candidats du Rassemblement national d'arriver au deuxième tour donc, c'est à dire d'être majoritaire dans une circonscription", explique Jean-Daniel Lévy, Directeur délégué de Harris Interactive France.

"On avait tendance à considérer que jusqu'à présent, lorsque le Rassemblement national a réalisé de bons scores, c'était dans des configurations électorales qui étaient différentes et pour lesquelles on n'avait pas forcément besoin d'avoir systématiquement la majorité", ajoute-t-il, précisant qu'il "n'y a plus de front républicain".

"On a pu voir d'ailleurs, même au deuxième tour de l'élection présidentielle, qu'il y avait eu une croissance de l'abstention. Dès le deuxième tour de l'élection présidentielle, 3 millions de Français avaient pris un bulletin blanc ou nul. Même s'il y a Marine Le Pen qui est présente au deuxième tour, même si elle peut faire un bon score, ça ne faisait pas forcément qu'il y avait une mobilisation massive contre elle", explique Jean-Daniel Lévy.

