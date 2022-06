INVITÉ RTL - Législatives 2022 : "Nous sommes dans une situation inédite", reconnaît Guerini

Il faisait partie des ministres en danger. Stanislas Guerini a finalement réussi à conserver son siège à l'Assemblée en étant réélu de justesse ce dimanche dans la 3e circonscription de Paris avec 51% des voix contre 49 pour son adversaire Léa Balage El Mariky (Nupes). L'ancien délégué général de La République En Marche peut donc conserver son poste de ministre de la Fonction publique.

"J'ai attendu longtemps les résultats. Cette élection n'est évidemment en rien comparable à celle de 2017, elle est beaucoup plus difficile. Il a fallu redoubler d'effort", dit-il ce lundi sur RTL. "On retrouve un peu près les 3 blocs issus des urnes à la résidentielle. Il va falloir une capacité à créer un consensus. Oui, nous sommes dans une situation plus complexe, plus délicate, mais il faudra en faire sortir quelque chose de positif", poursuit le ministre.

Le gouvernement va-t-il rapidement se trouver dans l'impasse pour gouverner ? La majorité "ne se constitue pas avec des étiquettes politiques, elle se constitue autour de textes d'intérêt général. C'est avec cette philosophie que nous souhaitons avancer", explique Stanislas Guerini. "Je constate aujourd'hui que la Nupes est très fortement hétérogène. Je crois effectivement qu'avec les uns et les autres, quand les textes sont bons, on peut trouver des majorités. Mais oui, nous sommes dans une situation inédite sous la Ve République", reconnaît-il.

