Emmanuel macron a été réélu dimanche soir avec 58%. La campagne n’est pas finie : désormais, tous les partis politiques ont les yeux rivés sur les législatives 2022. Le parti d'Emmanuel Macron a coché deux nouvelles dates dans son agenda : les 12 et 19 juin.

Rarement on avait vu la page d'une présidentielle aussi vite tournée. Il faut dire qu'il n'y a pas de changement de président donc pas vraiment de nouveauté en la matière. Ces législatives seront un enjeu d'abord pour le président réélu. Emmanuel Macron est le premier chef de l'État réélu hors cohabitation. Mais son score n'est pas intégralement le sien : une partie des électeurs a choisi le bulletin Macron pour faire barrage à Marine Le Pen.

Un mot d'ordre dimanche soir, à la réunion des dirigeants macronistes : "Emmanuel macron aura besoin d'une majorité pour agir". Quatre thèmes ont été retenus pour cette future campagne : santé, école, écologie, pouvoir d'achat.

Place à l'investiture des candidats

Concernant l'investiture, il y a déjà eu des discussions mais rien n'a été formalisé. Emmanuel Macron avait fixé la règle selon laquelle il n'y aurait pas d'investiture avant la présidentielle. Place aux négociations maintenant. Avec le partenaire historique du modem, l'aile gauche emmenée par le maire socialiste de Dijon François Rebsamen, des LR qui veulent se rapprocher, mais aussi Horizons, le parti d'Édouard Philippe.

"Cela se fera en plusieurs vagues", assure un cadre, qui lâche "Horizons ne nous tient pas, Macron est plus libre que jamais, il ne doit sa victoire à personne". De quoi pimenter les discussions. Emmanuel Macron rêve d'un grand parti de la majorité présidentielle, et même d'un groupe unique à l'Assemblée. Pas sûr que ses partenaires l'entendent de la même oreille. "Cela serait bien mais je ne mise pas dessus", glisse un dirigeant macroniste, qui parie sur une "majorité plus large qu'en 2017 mais avec une diversité compliquée à gérer".