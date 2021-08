Légalisation du cannabis : la politique de Darmanin remise en cause par un député LaREM

C'est un de ses grands combats, depuis sa nomination au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin s’affiche fermement contre toute idée de légalisation du cannabis. En avril dernier, le ministre pointait du doigt le niveau de THC qui "a augmenté de manière considérable et crée une dépendance très forte" et qualifiait le cannabis de "drogue dure". Invité de franceinfo ce mardi 24 août, il a réaffirmé sa position.

"Légaliser le cannabis ? Soyons sérieux, pensez-vous que des voyous qui gagnent 100.000 euros par jour vont monter une petite échoppe et payer des cotisations ?", a-t-il écrit sur Twitter. Des arguments repris de volée par le député LaREM Jean-Baptiste Moreau. "Je ne peux que m'inscrire en faux contre cette affirmation. La légalisation et la régulation du marché du cannabis sont au contraire la manifestation du pragmatisme et du courage politique", écrit-il à son tour sur Twitter.

"La politique du tout répressif, qu'on mène en France depuis 30 ans, elle est en échec total. On a multiplié par 30 la consommation de cannabis depuis 30 ans. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si on continue à faire pareil, il n'y a pas de raison que les choses changent", a déclaré mardi soir le député de la Creuse sur BFMTV.

Selon le député de la majorité, "beaucoup de pays comme les USA réfléchissent à une légalisation encadrée. Car légalisation ne veut pas dire anarchie et laxisme. L'interdiction pour les mineurs doit demeurer mais les moyens mis vont se concentrer sur 40% du trafic et seront donc beaucoup plus efficaces associés à une vraie politique de prévention à destination des plus jeunes".