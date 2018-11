publié le 09/11/2018 à 10:27

Drôle de coïncidence après plusieurs jours de polémique autour de l'hommage à Philippe Pétain, mais c’en est bien une... Au Quai d’Orsay vient tout juste d’être installée, dans le hall d’entrée, une galerie de portraits de tous les ministres des Affaires Étrangères depuis François Guizot, qui fut ministre dans les années 1840.



Ils sont une centaine à avoir précédé l’actuel locataire du Quai, Jean-Yves Le Drian, et donc à avoir désormais leur trombine en photo dans l’entrée... Ou presque car, après mûre réflexion, les services du ministère ont choisi de noircir la photo de deux d’entre eux.

Les collaborationnistes Pierre Laval et Paul Baudoin, l’un comme l’autre signataire de la loi de 1940 sur le statut des juifs, tous deux en charge de la diplomatie, dans les années 30 pour le premier, puis sous le régime de Vichy, en 1940 pour le second, n'ont pas le même traitement que leurs prédécesseurs et successeurs au quai d'Orsay. Leurs noms respectifs figurent donc au tableau - histoire oblige - mais pas leur visage - mémoire exige -, comme le montrent les illustrations ci-dessous.

Réforme constitutionnelle : des amendements fous

Dans la grande "foire à la saucisse" qu’a été l’examen - interrompu par l’affaire Benalla cet été - de la réforme constitutionnelle avec ses centaines d’amendements, les présidents d’alors des groupes REM et MoDem, Richard Ferrand et Marc Fesneau, ont dû s'arracher les cheveux pour "shooter" un maximum d’amendements inutiles ou invraisemblables pour certains.



L’un des deux me racontait par exemple qu’une députée REM avait déposé un amendement concernant carrément la sacro-sainte élection présidentielle française et son mode de scrutin : elle proposait que celle-ci se fasse au "vote préférentiel". Ce vote permet de voter par exemple pour vos trois candidats préférés. "Avec un système pareil François Bayrou aurait été élu 3 fois !", souriait hier Marc Fesneau, pour autant encore incrédule.

François Hollande ou l'auto-dérision

Depuis la sortie de son livre Les Leçons du pouvoir, François Hollande sillonne la France à coups de séances de dédicace. On raconte que parmi les Français nombreux qui viennent le voir certains viennent avec, sous le bras Un président ne devrait pas dire ça, l’ouvrage des journalistes du monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui a précipité sa chute en 2016. Sans doute grâce à l’humour qui le caractérise, l’ex-président ne rechigne pas à le dédicacer. Il faut dire qu’on ne l’arrête plus : il aurait signé de sa main 30.000 exemplaires de son livre.