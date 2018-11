publié le 05/11/2018 à 09:06

C’est un dossier ultra-sensible qui traîne sur le bureau du chef de l’État depuis le début de son quinquennat. L’an dernier, Emmanuel Macron avait renoncé à prononcer un grand discours sur le thème de la laïcité. Cette fois, ce pourrait être pour bientôt - et pour cause, la réforme de l’Islam de France est bel et bien dans les tuyaux du gouvernement.



Nos confrères de L’Opinion se sont procuré un document qui résume le projet de loi tel qu’il est envisagé par l’exécutif. Selon le quotidien, ce projet consiste pour l’heure essentiellement à "adapter" la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État pour lutter contre la poussée de l’islamisme en France. En haut lieu on préfère parler d'"amendement", d'"ajustement" à la loi "comme cela a été fait déjà une quarantaine de fois", m’a assuré un proche du dossier, plus précisément la partie de cette loi qui concerne le régime des cultes.

Par exemple, l'exécutif souhaite obliger les associations culturelles à tenir une comptabilité transparente, qui serait soumise à la Cour des Comptes. L'État pourrait même s’opposer aux dons venus de l'étranger et supérieurs à 10.000 euros, pour certaines raisons précises, et notamment en cas de provocation à la haine ou à la discrimination dans le lieu de culte.

Autre mesure envisagée, toujours selon les informations de L’Opinion : les associations cultuelles pourraient recevoir des subventions publiques pour la "réparation" ou la "rénovation énergétique" des édifices religieux. Bref, un texte qui semble étonnamment technique pour une question sur laquelle non seulement l’exécutif a du mal à parler d’une seule voix, mais le chef de l’État n’a jamais complètement clarifié sa ligne.

Macron et Philippe "très attentifs"

"Ce texte a été écrit au ministère de l’Intérieur sous l’ère Collomb", m’a précisé une source bien informée. Un texte bien évidemment "encore en cours de finalisation", qui s’appuierait, pour partie, sur la consultation des responsables musulmans organisée cet été par les préfets dans tous les départements, ainsi que sur le fameux rapport El Karoui. Souvenez-vous on avait parlé au mois de septembre de ce rapport financé par l’institut Montaigne.



Maintenant que Gérard Collomb est parti, c'est officiellement son successeur, Christophe Castaner, qui a repris en mains le dossier... mais la réponse que m’a faite hier soir un conseiller de l’exécutif en dit long sur ses marges d’influence réelles : "Ce sera entre ses mains, mais avec un œil direct de l’Élysée dessus", assure-t-il.



À l’Elysée, c’est le "pôle régalien" qui dirige les opérations.. Autrement dit, en plus du directeur de cabinet du président, Patrick Strzoda, le conseiller Laurent Hottiaux, à qui il faut ajouter Sylvain Fort, sa plume, pour la partie "philosophique". Signe de l’extrême sensibilité du dossier, Emmanuel Macron et Édouard Philippe auraient eux-mêmes participé ensemble à plusieurs réunions, ces six derniers mois, sur le sujet. "Ils sont très attentifs", assure-t-on dans les premiers cercles du pouvoir.