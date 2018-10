"Un président ne devrait pas dire ça" : le livre sur Hollande adapté au théâtre

publié le 03/10/2018 à 16:35

Après un succès en librairie, un carton sur les planches ? C'est ce qu'espère le duo de journalistes Gérald Davet et Fabrice Lhomme, qui travaille actuellement sur l'adaptation au théâtre de leur livre Un président ne devrait pas dire ça... (Ed. Stock), consacré à François Hollande.



Comme le révèle L'Obs, les deux hommes se sont bien entourés pour mener à bien ce nouveau projet : ils ont ainsi fait appel à Jean-Marc Dumontet, propriétaire de six théâtres parisiens et producteur de Nicolas Canteloup, Alex Lutz ou encore Bérengère Krief, également connu pour être un proche d'Emmanuel Macron.



Interrogé par l'hebdomadaire, ce dernier affirme qu'il "ne veut pas faire la chronique du quinquennat de François Hollande, ni l'assassiner". Ce qui intéresse le producteur, c'est "ce qu'il y a de théâtral. À savoir, ce marché de dupes entre deux journalistes et un président persuadé qu'ils vont écrire le grand livre qui va le magnifier et le mettre sur orbite pour un deuxième mandat", explique Jean-Marc Dumontet à nos confrères.

Hollande incarné par Torreton ou Arestrup ?

Au courant du projet, François Hollande aurait dit aux deux intéressés qu'il "attendait de voir". L'ex-chef de l'État devrait néanmoins être attentif au choix des auteurs concernant celui qui l'incarnera sur scène. Les journalistes ont déjà affiché la couleur : ils aimeraient pouvoir convaincre "des acteurs de la trempe d'un Niels Arestrup ou d'un Philippe Torreton".

