Présidentielle 2022 : divisée, la droite en plein doute

publié le 07/02/2021 à 19:30

À près de deux ans de l'élection présidentielle de 2022, la droite est toujours dans le flou et semble avoir égaré sa boussole. Quel candidat ? Quel mode de désignation ? Quel programme ? Autant de questions qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. Et pour cause, de nouvelles lignes de fractures apparaissent depuis quelques mois au sein des Républicains (LR).

Augmentation des salaires nets, dette non remboursable, revenu universel... La direction du parti souhaite impulser un tournant social afin de reconquérir les classes populaires. Elle est persuadée que la défaite à la présidentielle de 2017 n’est pas seulement due à l’affaire Penelope Fillon, mais aussi au programme d’austérité économique prôné par François Fillon. Mais ce virage social fait tousser bon nombre d’élus à droite, et notamment les libéraux.

"On embrouille tout le monde"

"On agite des marqueurs de gauche, on embrouille tout le monde", s'étrangle notamment un député. Le libéral Eric Woerth préfère quant à lui ironiser : "C'est la campagne de Benoît Hamon quoi !" Et lorsque Xavier Bertrand fait des clins d'œil à l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, Damien Abad met en garde contre le risque de divisions internes : "Il faut qu'on formule des propositions qui fassent consensus à droite, qui soient capables de nous rassembler et non pas de nous fracturer et de nous diviser."

Mais malgré les critiques, le numéro 3 du parti Aurélien Pradié continue de porter ce tournant social. "Je pense que la mission est aussi de secouer un peu la boîte à idées de notre famille politique. Je sais qu'aujourd'hui on a une génération (les 18-25 ans, ndlr) qui va être sacrifiée", assure-t-il. Et de conclure : "On peut ignorer tout ça. On peut aussi prendre la peine de bosser."