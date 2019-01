publié le 03/01/2019 à 11:48

Voici la phrase qui fait trembler la capitale des Deux-Sèvres. Dans son nouveau roman, Sérotonine, qui sera l’événement littéraire de cette année 2019, l'écrivain français décrit, à travers la voix de son personnage Florent-Claude Labrouste, la ville de Niort comme "l'une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir". Une sentence cruelle et implacable qui a tôt fait de rallumer la colère des habitants qui ont plus que soupé des critiques sur leur commune.



Les journalistes de La Nouvelle République ont été les premiers à s'émouvoir de cette critique... qui n'est pas nouvelle. Ils se souviennent : "Cette attaque gratuite de Michel Houellebecq rappelait bien vite quelques mauvais souvenirs, quelques visions très parisiennes de journalistes de la capitale en mal d’inspiration ou de comiques à l’humour décapant inapproprié. Revenait en mémoire ce sinistre reportage du 15 août 2012 sur France 2. Le téléspectateur y découvrait une ville désertée en ce jour férié, une cité fantomatique. 'Le vent, le calme, un calme qui perturbe les plus endurcis.' Les clichés avaient frappé les esprits, choqué surtout les Niortais, notamment les élus qui n’avaient pas manqué de réagir".

La Chambre de commerce et d’industrie du département avait exigé des excuses de France Télévision pour ce portrait peu avenant de Niort. L'un des journalistes de France 2, Alain Darrigrand, s'était même excusé pour ce reportage : "Sincèrement désolé d’avoir contribué à écorner l’image de Niort (...) Il s’agissait de prendre exemple sur une ville moyenne pour montrer que le 15 août est une journée morte dans la France entière".

L'émotion est aussi partagée par les élus de la région comme le député LaREM de la première circonscription des Deux Sèvres, Guillaume Chiche, qui a invité l'écrivain "à sortir de la sphère parisienne" et "à venir découvrir les richesses" de Niort. Certains habitants de la région allaient même jusqu'à appeler les habitants à boycotter le roman très attendu.

Bien heureusement, ce n’est qu’une nouvelle fiction de #Houellebecq ! Sortez un peu de la sphère parisienne et revenez nous voir, les Niortaises et Niortais vous feront découvrir les richesses de leur ville ! pic.twitter.com/lh8mPEbfbv — Guillaume Chiche (@GuillaumeChiche) 27 décembre 2018

Naturellement, les internautes oscillaient entre petite guerre mesquine sur d'autres villes jugées plus laides encore que Niort, critique du physique de Michel Houellebecq lui-même et entreprise de charme en partageant leurs plus belles photos de la ville. N'oublions pas cependant que Michel Houellebecq est un romancier et que les opinions, parfois rudes de ses personnages, ne peuvent se confondre avec la pensée de l'écrivain. Privilège de la fiction.

Selon #Houellebecq #Niort serait l’une des villes les plus laides de France... Je crois que bcp d’endroits mériteraient d’être aussi laids ! pic.twitter.com/jgfQG1Dy6I — Jean Tiffon (@jtiffon) 3 janvier 2019

