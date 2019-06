et Thomas Pierre

publié le 25/06/2019 à 20:13

À la surprise générale, Nicolas Sarkozy sort un nouveau livre jeudi 27 juin. Intitulé Passions, l'ouvrage politique retrace son parcours de ses débuts au RPR jusqu’au 16 mai 2007, le jour de son entrée à l’Élysée. Invitée de RTL, Muriel Beyer, directrice des éditions de l’Observatoire, revient sur les coulisses de la sortie de ces "mémoires", dont le secret était extrêmement bien gardé.

"C'est le troisième livre que je fais avec Nicolas Sarkozy, donc on a toujours réussi à garder le secret. Mais là je dois dire qu'on était très fiers, parce qu'on l'a gardé le plus longtemps possible", explique l'éditrice qui réfute le terme de "mémoires". "Il ne raconte pas toute sa vie. Ce n'est pas chronologique (...) Il parle des grand moments de sa formation politique, de sa carrière politique. Mais il y a aussi des moments où l'on est à l'Élysée", fait-elle savoir.

Mais l'ancien président a-t-il été dur à persuader de participer à un tel projet ? "On ne convainc pas Nicolas Sarkozy. En fait, il fait ce qu'il a envie de faire", assure Muriel Beyer qui affirme que le projet est acté depuis "à peu près deux ans" et qu'il ne revêt aucune "arrière-pensée politique". Et Muriel Beyer l'assure : Nicolas Sarkozy en est bien l'auteur.

"Moi qui l'ai lu sur place à la rue de Miromesnil (ndlr : son bureau), je peux vous dire que c'est son ton, sa voix, ses passions".

Un livre qui parlera de son parcours, mais également de sa vie de couple. "Il parle de choses très personnelles : sa formation, ses débuts en politique, (...) sa relation avec Jacques Chirac", explique l'éditrice selon laquelle sa séparation avec Cécilia et sa rencontre avec Carla Bruni seront également abordées.