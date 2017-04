EN DIRECT - Le Pen nommera Dupont-Aignan premier ministre en cas de victoire

publié le 29/04/2017 à 11:10

Au lendemain du ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, les deux personnalités politiques font une conférence de presse commune, samedi 29 avril. Ils scellent ensemble "la grande alliance patriote et républicaine". Au cours d'une rapide allocution, la candidate du Front national a annoncé qu'elle nommerait le maire de Hyères premier ministre si elle l'emportait le 7 mai face à Emmanuel Macron.



Nicolas Dupont-Aignan, qui a souligné "un jour historique", "appelle les Français à prendre l'importance du second tour" et dénonce "la folie qui consiste à confier la cinquième puissance mondiale à un banquier aventurier qui méprise le peuple."



Suivez la conférence de presse en direct

11h25 - Marine Le Pen "a tenu compte" des éléments essentiels pour Nicolas Dupont-Aignan. Ses propositions sur le handicap "ont été intégrées" à son projet.

11h24 - "C'est l'union de nos différences qui fait la force de cette alliance", explique Nicolas Dupont-Aignan. "C'est un comité de salut public".



11h23 - Nicolas Dupont-Aignan a obtenu "la reconnaissance du vote blanc" dans le programme de Marine Le Pen.



11h22 - Sur l'économie, Nicolas Dupont-Aignan a "précisé la pensée" sur la taxe sur les importations. "Une taxe anti-dumping" pour protéger les industries.