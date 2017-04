Faut-il augmenter le salaire du chef de l’Etat ?

publié le 29/04/2017 à 12:30

En cette période électorale, Sylvie interroge Philippe sur le salaire du Président de la République : faut-il l'augmenter ? Muriel intervient ensuite pour savoir si la prostitution sur internet a remplacé la prostitution sur la voie publique ? Enfin Alain, souhaite connaître l'avis de Philippe sur l'avenir de la presse écrite, avec cette question : l'audiovisuel et la lecture numérique sont-ils en train de tuer la presse écrite ?

Luc Ferry "Les sept voix sur le bonheur"

Ils sont philosophe, écrivain, neuropsychiatre, économiste, musicien et nous donnent tour à tour leur vision du bonheur. Luc Ferry, Sylvain Tesson, Claudia Senik, Boris Cyrulnik, Michela Marzano, Leili Anvar et Karol Beffa publient "Les sept voix sur le bonheur" aux éditions Equateurs. Philippe Bouvard donne la parole à Luc Ferry qui nous éclaire sur sa vision du bonheur et de la joie.

François Hollande et Nicolas Sarkozy à l'Élysée, le 25 juin 2016 Crédits : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP | Date : 06/04/2017 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > François Hollande et Nicolas Sarkozy à l'Élysée, le 25 juin 2016 Crédits : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP | Date : Prostitution : il y 70 ans, la loi Marthe Richard a fermé les maisons closes Crédits : SERGE POUZET/SIPA | Date : La presse écrite en crise Crédits : DR | Date : Luc Ferry Crédits : ERIC PIERMONT / AFP | Date : 1 / 1 < > +

Les petites nouvelles

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale. Philippe parlera entre autre d'un sondage Ifop qui révèle que 84% des couples voteraient pour le même candidat, de la psychose des attentats qui oblige une association de poilus à porter un balai à la place d'un fusil à baïonnette

et d'un exemple de reconversion des facteurs à cause d'internet ils doivent désormais rendre visite aux seniors.

Jérôme salomé, militant de la jupe pour homme

Depuis des années, le fondateur national de l'association des « Hommes en jupe » milite pour le port de la jupe. Au micro de Philippe Bouvard, il nous explique ses raisons.





Posez votre question à Philippe Bouvard







Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.