Le gouvernement promet une "revalorisation historique" du salaire des enseignants

Dans le cadre du projet de loi de finance 2023 présenté lundi 26 septembre, une "revalorisation historique" des salaires des enseignants est prévue. Le ministère de l'Éducation nationale prévoit pour cela deux "enveloppes inédites" : une de 635 millions d'euros pour une hausse des salaires immédiate, l'autre de 300 millions pour assurer le financement des missions supplémentaires des enseignants.

La première annonce importante concerne le salaire des nouveaux enseignants. Les nouvelles embauches ne se feront pas en dessous de 2.000 € nets. Vient ensuite la revalorisation des enseignants déjà en poste, explique Le Parisien. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, avait laissé comprendre en septembre 2022 que seul le salaire des enseignants en début de carrière serait augmenter.

De ce côté, le gouvernement tient à rassurer, tous les professeurs devraient voir leur salaire augmenter. Ces changements, aussi bien la hausse des salaires à l'embauche que la hausse des salaires des enseignants en carrière, doivent s'appliquer lors de la rentrée scolaire de 2023. Reste l'enveloppe de 300 millions destinée aux nouvelles missions.

"Jusqu’à 25 % d’augmentation" ?

Les enseignants auront la possibilité d'augmenter leur salaire en échange de travail supplémentaire. Ces missions et leur rémunération associée n'ont pas encore été déterminées. Il s'agirait de remplacement, d'aide à l'orientation ou encore de formation, selon Le Parisien.

Mais Pap Nidaye tient à rappeler au quotidien que c'est une réforme d'ampleur : "On peut très bien penser que pour un professeur avec quelques années d’ancienneté, on aille jusqu’à 25 % d’augmentation. On a un budget qui nous permet d’aller vers des hausses de salaire conséquentes". Reste à voir la manière dont ces promesses seront appliquées.

