Le fils de Carla Bruni et de Raphaël Enthoven, militant "très actif" de l'UPR

publié le 19/10/2018 à 19:16

Aurélien Enthoven, le fils de la chanteuse et ancienne Première dame Carla Bruni et du philosophe Raphaël Enthoven, est un militant "très actif" à l'UPR (Union populaire républicaine), a-t-on appris vendredi 19 octobre, auprès du président du parti souverainiste François Asselineau.



Le jeune homme, âgé de 17 ans, animera une table ronde lors de l'université du parti entre François Asselineau et l'essayiste Emmanuel Todd, sur le thème : "la France va-t-elle disparaître ?". Aurélien Enthoven a adhéré dès ses 16 ans, il est "très actif, très volontaire", selon M. Asselineau, qui fera sa rentrée politique à cette université du 26 au 28 octobre à Vallères (Indre-et-Loire).

Créée en 2007, l'UPR revendique 32.000 adhérents, dont 21.000 à jour de cotisation. Elle est présidée par l'énarque François Asselineau, ancien candidat à l'élection présidentielle, qui veut sortir "unilatéralement la France de l'UE, de l'euro et de l'Otan" (Frexit) et se situe "au-dessus du clivage gauche-droite".