publié le 26/07/2018 à 15:55

Carla Bruni-Sarkozy s’apprête à effectuer son retour musical dans la langue de Molière. Après son album de reprises de chansons en anglais (Enjoy The Silence, de Depeche Mode, Highway To Hell du groupe AC/DC) baptisé French Touch, sorti en 2017, la mannequin de 50 ans a souhaité revenir à sa passion première.



"Je n’ai pas sorti de disque en français depuis cinq ans. Je suis très contente de me remettre à écrire. J’ai accumulé pas mal de débuts de textes sur mon téléphone (...) J’ai 235 notes, je dois avoir une soixantaine de chansons prêtes à être développées. Mais l’écriture est plus émotive qu’intellectuelle", déclare-t-elle, à nos confrères du magazine de Paris Match.

Pour le moment, aucune date de sortie n'a été dévoilée par l'artiste, qui confie ne pas savoir avec quels producteurs travailler : "J’avais beaucoup apprécié travailler avec David Foster (producteur de musique canadien) pour le précédent. Mais là rien n’est décidé". En attendant, la star poursuit sa tournée à l'étranger (Liban, le 30 juillet, et la Corée du Sud en novembre 2018) afin de promouvoir son dernier album chanté en anglais.