publié le 13/08/2018 à 11:48

Carla Bruni a su imposer son timbre de voix si particulier. Celle qui a écrit des chansons sur l'album de Julien Clerc (Si j'étais elle - 2000) a fait une reconversion fracassante dans la musique, comme en témoigne sa sublime chanson Quelqu'un m'a dit, sortie en 2007. L'ancienne mannequin qui a parcouru les scènes du monde entier, avec ses très jolies reprises, extraites de son 5e album studio, baptisé French Touch, s'est confiée sur sa voix, parfois critiquée.



"J'ai une voix assez commune en Italie, elle est très voilée (...) Je cherchais quelque chose de relié à l'expression et à la puissance, que je n'avais pas, donc je pensais que je ne pourrais pas chanter (...) mais je suis attachée à ma voix", explique-t-elle.

Et lorsqu'on lui pose la question de savoir quelles sont ses voix repères, la réponse est immédiate. "J'aime les voix d'hommes, mais aussi beaucoup les voix de femmes (...) Ça va de Françoise Hardy à Billie Holiday, en passant par Elis Regina", raconte l'ancienne Première dame.

Carla Bruni prépare un nouvel album de chansons inédites, prévu pour le printemps 2019.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce lundi 13 août

La productrice de cinéma Sidonie Dumas, nous embarque dans les coulisses du film phénomène Intouchables, avec Omar Sy et François Cluzet. C'est le deuxième plus gros succès de l'histoire pour un film tricolore, avec 19,5 millions d'entrées. Une comédie irrésistible et émouvante qui a marqué les cinémas Pathé Gaumont, comme nous l'explique, Sidonie Dumas, directrice générale de l'entreprise : "On a pris des risques avec ce film, c'était un véritable pari".





Enfin, une excellente idée de lecture avec notre coup de cœur littéraire de ces douze dernier mois. L'étonnant livre de Bernard Quiriny, intitulé L'affaire Mayerling (finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2018). Un livre qui se veut être une satire contre la bétonisation où l'auteur passe avec agilité du cauchemar au fou rire. "C'est un condensé de tout ce que l'on pouvait trouver de pire dans les malfaçons immobilières", raconte l'auteur de 40 ans.