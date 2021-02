Le confinement partiel a "un impact sanitaire faible", estime Jean Leonetti

publié le 26/02/2021 à 10:21

Alors que la Côte d’Azur s’apprête à connaître son premier week-end de confinement, samedi 27 février, le maire d’Antibes Juan-les-Pins, Jean Leonetti (LR) s’est dit “résigné” face à une mesure qu’il considère comme mauvaise.

“On sait que le confinement partiel a un faible impact sanitaire et un impact très négatif sur la vie économique, sociale et familiale. On nous a déjà fait le coup du couvre-feu à 18h en nous disant que ça allait marcher”, a-t-il déploré ce vendredi sur RTL. Selon lui, “le confinement ne marche que s’il est total et prolongé”.

Favorable “à ce que les gens puissent aller deux heures par jour se détendre”, notamment dans les parcs ou à la plage, il assure que la préfecture lui a refusé cette demande. “On est déçus car au lieu de la concertation, on a de l’information. (...) Ce sont des mesures politiques et non sanitaires”, déclare le maire d’Antibes. Selon lui, “il faut donner de la respiration en plein air aux familles avec enfants”.

“Le virus se propage essentiellement en milieu clos, en famille ou au travail”, très peu à l'air libre, rappelle-t-il. “Finalement, on nous explique que nous sommes des machines à travailler.”