C'est la petite polémique qui agite la classe politique en cette rentrée. Lors des universités d'été de la France insoumise qui se sont tenues le week-end dernier à Grenoble, Sandrine Rousseau, la députée de Paris, a estimé ce samedi 27 août lors d'une interview qu'un "changement de mentalité" était nécessaire "pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité".

Une petite phrase qui a déchaîné la droite, comme Éric Ciotti qui a qualifié la sortie de l'ex-EELV de "délire". Nadine Morano elle aussi a réagi vertement : "Ça suffit d’accuser nos garçons de tout ! Stop à 'déconstruction' de nos hommes ! Stop aux délires de Rousseau", a-t-elle dénoncé sur Twitter.

Des mots que la journaliste Rokhaya Diallo a trouvés "extrêmement durs". Et elle a même tenu à lui apporter son soutien. "Je crois que l'association entre la viande dans notre imaginaire collectif et la masculinité est une évidence. On considère que le fait d'être végétarien est un trait davantage féminin que masculin", explique-t-elle ce lundi soir sur RTL.

Pour étayer ces propos, elle s'appuie sur l'étude de plusieurs anthropologues comme Paola Tabet "qui a fait la relation entre l'activité masculine autour de la viande et autour du feu. La viande est associée à la masculinité". C'est pour toutes ces raisons que selon elle, "Sandrine Rousseau a raison".

