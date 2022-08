Écologie : "Macron est une escroquerie sur le plan climatique", tacle Sandrine Rousseau

Afin de lancer officiellement la rentrée à sa manière, le président Emmanuel Macron a donné un discours en ouverture du Conseil des ministres, mercredi 24 août. Le chef de l'état s'est exprimé dans un ton grave afin de mettre en garde les Français sur les conséquences de la sobriété énergétique. Selon lui, ce nouveau mode de vie va se caractériser par la "fin de l'abondance" et la "fin de l'insouciance".

Un discours qui appelle donc les Français à faire des sacrifices mais pour Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie-Les Verts, les propos d'Emmanuel Macron sont hypocrites. "Je rappelle quand même ce moment où il a été sur un canoë-kayak pour la photo et puis derrière, il a fait du jet-ski", a-t-elle rétorqué au micro de BFM.

"Ça résume tellement l'action d'Emmanuel Macron, ça résume tellement son hypocrisie sur le climat et sur la transition écologique que je n'y crois pas", a poursuivi la députée. Sandrine Rousseau déplore ainsi qu'une nouvelle fois "on demande des sacrifices aux plus faibles". "Ça devient exaspérant de mépris et c'est pour ça que je dis qu'Emmanuel Macron est une escroquerie sur la question climatique parce qu'en fait, il refuse de revoir les rapports sociaux et de revoir les inégalités", conclut la députée.

