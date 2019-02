et AFP

Emmanuel Macron a défendu ce mercredi 27 février l'usage controversé des lanceurs de balles de défense (LBD) par les forces de l'ordre. Il a de nouveau dénoncé les casseurs du "samedi après-midi", après l'appel du Conseil de l'Europe à suspendre l'usage du LBD au nom des droits de l'homme.



Le Conseil de l'Europe a pourtant appelé mardi la France à "suspendre l'usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre" afin de "mieux respecter les droits de l'homme", et ce trois mois après le début du mouvement des "gilets jaunes". Les membres de l'organisation ont également demandé à Paris de réviser sa "doctrine d'emploi des armes de force intermédiaire", catégories dans laquelle entrent les LBD.

Face à ces critiques, Emmanuel Macron a tenu à relativiser les décisions à venir de l'exécutif à ce sujet : "Il appartiendra au ministre de l'Intérieur de répondre point par point sur les recommandations qui sont faites", a déclaré le chef de l'État lors d'une conférence de presse commune avec Angela Merkel.

Le président de la République a ensuite insisté sur l'encadrement actuel de l'utilisation de ces armes. "Il y a déjà eu une politique de très grande limitation et de transparence de ces matériels", a-t-il précisé, avant d'évoquer les caméras "mises en place pour s'assurer d'une bonne utilisation du suivi".



Après ce rappel, Emmanuel Macron a fermement appuyé ses dernières déclarations à propos des violences commises lors des manifestations et leurs participants, estimant que "la meilleure manière d'éviter ces utilisations (...) est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser des vitrines, des institutions ou attaquer les forces de l'ordre".



Pour clore le sujet, le chef de l'État a écarté tout retrait des moyens de défense des policiers. "Je le dis très simplement, je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen, ni d'assurer l'ordre public, ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions", a-t-il martelé.

Une entrave potentielle à la liberté de réunion pacifique

La veille, le président Macron avait dénoncé "la démocratie de l'émeute" et mercredi, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a fustigé lors d'une conférence de presse, ceux qui veulent "casser, piller, voler, brûler, violenter pour ne pas dire tuer les représentants de l'ordre public".



La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe Dunja Mijatovic a également invité mardi les autorités françaises à ne pas apporter de "restrictions excessives à la liberté de réunion pacifique" à travers cette loi, épinglant le pouvoir donné aux préfets d'interdire à une personne de manifester.