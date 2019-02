et Leia Hoarau

Le Conseil d'État a rejeté, vendredi 1er février, les demandes de suspension de l'usage des lanceurs de balles de défense (LBD), en estimant que le risque de violences nécessitait de permettre aux forces de l'ordre d'avoir recours à ces armes.



Une hérésie selon la Ligue des Droits de l'Homme, et un réel danger médical selon de plus en plus de soignants, qui accueillent ces blessés. Laurent Thinès, neurochirurgien à Besançon, a lancé une pétition pour réclamer un moratoire sur les LBD. Selon lui, les blessures engendrées par le LBD sont trop graves pour ne pas être prises en compte.

"C'est un cri d'alarme. Les lésions sur le plan médical avec des fractures du crâne, des enfoncements du crâne, des hémorragies intracrâniennes, des blessures cérébrales qui peuvent donner des handicaps neurologiques, des séquelles à vie", déclare-t-il. "Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ce massacre ? Ce ne sont pas des petites balles en mousse qui arrivent dans la tête des gens, ce sont de véritables armes. Une balle de LBD, c'est 200 joules qui vous arrive dans la tête, comme si on lâchait un parpaing de 20 kilos d'une hauteur d'un mètre sur la tête".

Et malgré le rejet du Conseil d'État, le neurochirurgien ne compte pas abandonner : "On continue de demander un moratoire pour arrêter le massacre, parce que c'est trop dangereux". Près de 105.000 personnes ont signé pour l'instant cette pétition.



Les manifestants sont également appelés à participer à une marche blanche, dans le XIIe arrondissement de la capitale ce samedi 2 février, en hommage aux blessés de ces dernières semaines, touchés par des balles de LBD ou des grenades de désencerclement.

