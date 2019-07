publié le 26/07/2019 à 14:18

Un mur de 2,5 mètres de haut. C'est ainsi que les agriculteurs de Haute-Saône ont manifesté leur mécontentement à la députée LaREM Barbara Bessot-Ballot. Ce jeudi 25 juillet vers 22 heures, les agriculteurs de trois syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Saône ont décidé d'emmurer la permanence de la députée. Ils reprochent à l'élue d'avoir voté en faveur du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne (Ceta).

Munis de pelles, ciment et agglomérés, une vingtaine d'agriculteurs des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et des producteurs de lait (FDPL) ainsi que des Jeunes agriculteurs (JA) de Haute-Saône ont ainsi monté un mur d'environ 2,5 m de haut vers 22h00 devant la porte de la permanence. Ils y ont ensuite écrit avec une bombe de peinture de couleur rouge : "BBB (initiales de la députée, NDLR), les agriculteurs vous remercient" ou "La République en panne".

Les trois syndicats agricoles reprochent à la députée LaREM d'avoir voté "pour la ratification du Ceta malgré les mensonges du gouvernement, notamment concernant les farines animales qui ont semé le doute même au sein de la majorité, qui s'est en partie abstenue", ont-ils expliqué dans un communiqué commun.

Action coup de poing ce soir devant la permanence de la députée de la première circonscription de la Haute-Saône... clôture de la session parlementaire DONC clôture de sa permanence... elle a voté pour le #ceta !!! pic.twitter.com/uaolZOKmVG — FDSEA Haute-Saône (@FDSEA70) July 25, 2019

Barbara Bessot-Ballot leur avait assuré qu'elle ne ratifierait pas le texte

"Comme aujourd'hui, c'est la clôture de la session parlementaire, on va clôturer la permanence de la députée", a annoncé Emmanuel Aebischer, président de la FDSEA de Haute-Saône en arrivant sur les lieux. "Elle nous a menti, elle nous a trahis", a-t-il estimé. Selon lui, Barbara Bessot-Ballot leur avait pourtant assuré qu'elle ne ratifierait pas le texte.

"La Franche-Comté, terre d'élevage, a pu compter sur le soutien de ses députés; dix d'entre eux, de tous bords confondus, que compte notre région, ont fait le choix de voter contre ou de s'abstenir", est-il souligné dans le communiqué des agriculteurs. Les principaux syndicats agricoles ont dénoncé la "disparition de l'élevage français" et plus largement des normes de qualité de production européennes, avec la ratification du Ceta. Pour rappel, l'Assemblée nationale a approuvé mardi la ratification du Ceta, avec 266 voix pour, 213 contre et 74 abstentions. Neuf députés LaREM ont voté contre et 52 se sont abstenus.