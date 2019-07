CETA : que prévoit l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada ?

et Cassandre Jeannin

publié le 17/07/2019 à 18:16

Les agriculteurs sont en colère ce mercredi 17 juillet devant l'Assemblée nationale à Paris. Ils protestent contre le vote dans l'après-midi du CETA, un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. En partie déjà entré en vigueur provisoirement depuis deux ans, l'accord favorise les échanges commerciaux mais inquiète un certain nombre d'Européens.

Le CETA supprime 98% des droits de douane entre le Canada et l'UE et concerne 545 millions de consommateurs. Il prévoit une meilleure reconnaissance des diplômes entre les travailleurs canadiens et européens mais aussi un meilleur accès des entreprises européennes au marché public canadien.

Durant la première année d'application du traité, en 2017, l'importation de pétrole canadien par l'Europe a augmenté de 63%. À l'échelle française, les exportations ont augmenté de 6,5%, selon le gouvernement.

Le CETA inquiète les agriculteurs, qui craignent une concurrence déloyale et déplorent que les normes ne soient pas les mêmes outre-Atlantique qu'en Europe. Les écologistes sont également préoccupés, estimant que le Canada est trop mauvais élève en ce qui concerne l'environnement.

Pour être validé, le CETA doit être ratifié par l'intégralité des États-membres de l'Union européenne.